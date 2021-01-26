Плавне зниження: новий прогноз НАН щодо коронавірусу в Україні

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Національна академія наук України дала прогноз розвитку ситуації з коронавірусом в країні у наступні два тижні. Вчені прогнозують, що захворюваність коронавірусом продовжить плавне зниження.

Про це йдеться на сайті НАН України.

Як констатували вчені, за останній тиждень показники поширення коронавірусу в Україні продовжили знижуватися. Подібна ситуація очікується і в наступні два тижні.

Так, в період з 26 січня по 8 лютого вчені НАН прогнозують середню захворюваність COVID-19 на рівні 3485-4030 нових випадків. Протягом тижня 26 січня - 1 лютого вчені прогнозують в середньому 2933 нових випадків коронавірусу.

Водночас летальність від коронавірусу в країні, за спостереженнями НАН, демонструє стійку динаміку і залишається в межах 1,5-2 відсотка. Також спостерігається зменшення смертей від COVID-19 в лікарнях.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозували зростання захворюваності коронавірусом після новорічних і різдвяних свят. У МОЗ пояснювали, що у святковий період українці більше контактували один з одним.

Додамо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про зростання кількості важких пацієнтів з коронавірусом. За її словами, в країні все більше хворих, які потребують тривалого лікування.