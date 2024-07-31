Платіть менше: за які порушення можна погасити лише 50% штрафу

В Україні діє норма, що дозволяє громадянам сплачувати штрафи за певні види порушень із 50-% знижкою. Для цього важливо чітко розуміти, які саме штрафи підпадають під цю категорію

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Підстави для знижки у 50%

Згідно з ч. 1 ст. 300-1 КУпАП, громадяни мають можливість сплатити штраф зі знижкою 50% протягом десяти днів від дати отримання або відмови від отримання постанови.

Це стосується постанов про накладення адміністративного стягнення за порушення, пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки чи паркування транспортних засобів, зафіксовані за допомогою фото- або відеофіксації.

До яких штрафів застосовується знижка 50%

Знижка на сплату штрафу у розмірі 50% застосовується виключно до штрафів, накладених на власників транспортних засобів за порушення ПДР:

Зафіксованих органами національної поліції в автоматичному режимі камерами автоматичної фіксації за перевищення швидкості руху;

Зафіксованих інспекторами з паркування за порушення правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксованих у режимі фотозйомки чи відеозапису.

Штраф, до якого не застосовується знижка 50%

Знижка на сплату штрафу у розмірі 50% не поширюється на штрафи, накладені на водіїв транспортних засобів за порушення ПДР, які були зафіксовані поліцейськими без використання автоматичних систем, тобто ті, що виявлені працівниками поліції під час зупинки автомобіля.

Чи можна оплатити ваш штраф зі знижкою

Якщо ви не впевнені, чи можна оплатити ваш штраф зі знижкою, перегляньте постанову про накладення штрафу. У разі наявності знижки, ця інформація буде зазначена в постанові. Якщо ж знижка не передбачена, доведеться сплатити повну суму штрафу.

Умови для сплати штрафу зі знижкою 50%

Щоб скористатися знижкою 50%, необхідно оплатити штраф протягом перших 10 днів з дня фактичного отримання постанови або з дня відмови від її отримання. Якщо штраф не сплачений у цей строк, знижка не діє. Однак, протягом 30 днів штраф можна оплатити у повному розмірі.

Наслідки сплати половини штрафу, на який не поширюється знижка

Якщо ви сплатите лише половину штрафу, на який знижка не поширюється, несплачена сума буде передана до виконавчої служби для стягнення у подвоєному розмірі разом з витратами на виконавчі дії (орієнтовно додатково 12% до несплаченої суми). Далі можуть бути застосовані заходи стягнення, такі як арешт банківських рахунків та майна.