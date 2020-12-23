На платформе "ТАСкомбанк" заработал Sportbank 

Соучредитель мобильного банка sportbank Никита Измайлов

Мобильный банк Sportbank в декабре 2020 года начал выдавать карты в партнерстве с "ТАСкомбанком".

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

По мнению руководство Sportbank, это сотрудничество существенно усиливает позиции банка с точки зрения капитализации и ликвидности.

"Я горжусь тем, что работа команды sportbank была признана лучшей среди других проектов и мы стали партнерами финансово-промышленной группы "ТАС", которая активно внедряет в своих бизнес-процессах инновационные решения. "ТАСкомбанк" - это технологичный банк и долгосрочный партнер, на которого можно рассчитывать", - прокомментировал партнерство с "ТАСкомбанком" Никита Измайлов, соучредитель мобильного банка Sportbank.

В свою очередь, по словам председателя наблюдательного совета "ТАСкомбанка" Сергея Попенко, Украина - страна с огромным потенциалом для развития необанкинга и современных мобильных банков, поэтому рынок достаточно широкий и у него есть большой клиентский потенциал.

"Сотрудничество с необанками является стратегическим направлением развития для "ТАСкомбанка", и мы готовы инвестировать в такие проекты", - добавил Сергей Попенко.

Председатель правления "ТАСкомбанка" Владимир Дубей также убежден, что на банковском рынке Украины такие проекты могут работать и конкурировать вполне комфортно.

"Это направление считаем перспективным, поэтому готовы максимально способствовать своими знаниями, возможностями и опытом. Sportbank - профессиональная, активная и креативная компания, которая ставит перед собой амбициозные цели", - подчеркнул Дубей.

Напомним, "ТАСкомбанк" входит в ТОП-20 банков по размеру активов, а также признан системно важным банком Национальным банком Украины.

Мобильный банк Sportbank презентовали в октябре 2019 года. На конец декабря 2020 года клиентская база банка насчитывает уже более 150 000 клиентов. Эти клиенты обслуживаются на базе банка-эмитента "ОКСИ банк".

Несмотря на мультибанковскую архитектуру, Sportbank остается самостоятельным продуктом и отдельным брендом.

С 2004 года "ТАСкомбанк" является частью финансово-промышленной группы "ТАС" Сергея Тигипко. В июле 2020 года банк успешно прошел процедуру рейтингования международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service, получив рейтинг на уровне суверенного рейтинга Украины.