На платформі "ТАСкомбанк" запрацював Sportbank

Співзасновник мобільного банку sportbank Нікіта Ізмайлов

Мобільний банк Sportbank в грудні 2020 року почав видавати карти в партнерстві з "ТАСкомбанком".

Про це йдеться в прес-релізі банку.

На думку керівництво Sportbank, ця співпраця суттєво посилює позиції банку з точки зору капіталізації та ліквідності.

"Я пишаюся тим, що робота команди sportbank була визнана кращою серед інших проектів і ми стали партнерами фінансово-промислової групи "ТАС", яка активно впроваджує у своїх бізнес-процесах інноваційні рішення. "ТАСкомбанк" - це технологічний банк і довгостроковий партнер, на якого можна розраховувати", - прокоментував партнерство з "ТАСкомбанком" Нікіта Ізмайлов, співзасновник мобільного банку Sportbank.

Своєю чергою, за словами голови наглядової ради "ТАСкомбанку" Сергія Попенка, Україна - країна з величезним потенціалом для розвитку необанкінгу та сучасних мобільних банків, тому ринок досить широкий і в нього є великий клієнтський потенціал.

"Співпраця з необанками є стратегічним напрямком розвитку для "ТАСкомбанку", і ми готові інвестувати в такі проекти", - додав Сергій Попенко.

Голова правління "ТАСкомбанку" Володимир Дубєй також переконаний, що на банківському ринку України такі проекти можуть працювати та конкурувати цілком комфортно.

"Це напрямок вважаємо перспективним, тому готові максимально сприяти своїми знаннями, можливостями і досвідом. Sportbank - професійна, активна та креативна компанія, яка ставить перед собою амбітні цілі", - підкреслив Дубей.

Нагадаємо, "ТАСкомбанк" входить в ТОП-20 банків за розміром активів, а також визнаний системно важливим банком Національним банком України.

Мобільний банк Sportbank презентували у жовтні 2019 року. На кінець грудня 2020 року клієнтська база банку нараховує вже понад 150 000 клієнтів. Ці клієнти обслуговуються на базі банку-емітента "ОКСІ банк".

Попри мультибанківську архітектуру, Sportbank залишається самостійним продуктом і окремим брендом.

З 2004 року "ТАСкомбанк" є частиною фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка. У липні 2020 року банк успішно пройшов процедуру рейтингування міжнародним рейтинговим агентством Moody's Investors Service, отримавши рейтинг на рівні суверенного рейтингу України.