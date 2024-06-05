Платформа "Міста для людей" від "Укрексімбанку" допомогла громадам залучити понад 800 млн грн

З початку проведення заходів в рамках платформи "Міста для людей" "Укрексімбанк" реалізував 16 проєктів на 860 млн грн, зокрема 10 млн євро в рамах програми з ЄБРР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

29 травня "Укрексімбанк" у Києві провів третю навчально-інформаційну конференцію платформи "Міста для людей. Можливості для фінансування муніципального сектору під час війни та в період відбудови".

Учасниками конференції стали понад 100 лідерів громад, серед яких мери міст, керівники сільських і селищних рад, керівники комунальних підприємств східних та південних областей України.

"Попри складнощі спричинені військовою агресією, ми продовжуємо впроваджувати стратегію роботи з муніципальним сектором. Сьогодні "Укрексімбанк" пропонує ті унікальні рішення та інструменти, що дають можливість громадам впроваджувати інфраструктурні проєкти для створення сучасних умов проживання в громадах, які мотивуватимуть українців повертатися додому. Постійний діалог Укрексімбанку з міжнародними партнерами дозволяє зважено оцінити перспективи й доступні на сьогодні джерела фінансування для української відбудови", - зазначив член правління "Укрексімбанку" Михайло Медко.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан зазначив, що на сьогодні, відповідно до даних RDNA3 прямі збитки інфраструктурі складають близько 157,2 млрд доларів, а потреба у відновленні обрахована в обсязі 486 млрд доларів.

"Враховуючи такі обсяги на відновлення, в державному та в місцевих бюджетах таких коштів ніколи не буде. Тому, якщо ви розраховуєте, що існує величезний фонд у Європейському Союзі або в Сполучених Штатах, який виділить на вашу громаду або комунальне підприємство кошти — такого не буде", - зазначив Олександр Слобожан, звертаючись до присутніх представників лідерів громад.

На сьогодні, за його словами, у відбудові та розвитку громади можуть розраховувати на такі джерела фінансування: кошти держбюджету; кошти місцевих бюджетів; кошти, що надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ; кошти міжнародних організацій та кошти банків: кредити, лізинг, місцеві запозичення.

На сьогодні в рамах платформи "Міста для людей" "Укрексімбанк" реалізував 16 проєктів на 860 млн грн, зокрема 10 млн євро в рамах програми з ЄБРР.

Не поговорити, а навчити

"Міста для людей" - це спеціалізована платформа банку для роботи з муніципалітетами та громадами. Суттєвим бар’єром використання сучасних фінансових інструментів громадами є недостатнє розуміння та вміння фінансових команд органів місцевого самоврядування підготувати свою громаду, селище чи село до співпраці з українським банком чи міжнародною фінансовою організацією. Тому, платформа "Міста для людей" проводить навчання фінансових та проєктних команд громад із залученням представників Міністерства фінансів, МФО тощо, для підвищення їх спроможності користуватися фінансовими продуктами.

18 жовтня 2023 року було проведено перший навчальний захід "Оцінка кредитоспроможності місцевих бюджетів", за участі представників місцевих фінансових органів територіальних громад західних областей країни.

Представники АТ "Укрексімбанк" зупинилися на особливостях побудови банківської оцінки кредитоспроможності місцевих бюджетів та алгоритмі роботи фінансових продуктів на ринку муніципального запозичення.

28 січня 2024 року представники Укрексімбанку спільно з Міністерством фінансів України провели навчання для співробітників територіальних громад Центральної та Північної України, які залучені до процесу здійснення місцевих запозичень.

Під час другого модуля навчання представники громад дізнались про можливості місцевого фінансування, алгоритм роботи фінансових продуктів та процедуру погодження обсягу та умов кредитування.

Найближчим часом банк проведе навчальний модуль для органів місцевого самоврядування східних та південних областей України.