Планы изменились: выездного заседания СНБО не будет, соберутся в Киеве

Собеседник издания сообщил, что заседание состоится 16 июля в Киеве.

Отметим, 12 июля на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он говорил, что заседание состоится в одном из областных центров.

По неизвестным причинам планы изменились и заседание состоится в Киеве.

Обновлено: на сайте Офиса президента опубликовали информацию, что брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится ориентировочно в 18:00.

Брифинг будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента Украины.