Планували удари по підрозділах ЗСУ. СБУ затримала двох агентів Кремля на півдні та сході

В Україні затримали коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на півдні та сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки України викрила двох російських агентів в Одеській і Донецькій областях. Вони розвідували місця дислокації і маршрути переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні та сході України", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про затриманих

у однієї із поплічниць ворога вилучено топографічну карту та схему з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ в Одеській області Саме по ньому окупанти планували здійснити масований ракетний удар. СБУ своєчасно затримала зловмисницю на спробі передачі розвідданих;

ще одну агентку Кремля затримали у Покровському районі Донецької області. Зловмисниця намагалась передати окупантам закриту інформацію про дислокацію та кількість особового складу одного з підрозділів ЗСУ. Вона була завербована російськими спецслужбами у серпні цього року. Її "зв’язковим" був учасник так званої "ДНР", який давав вказівки щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру. Одній з них уже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.