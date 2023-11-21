Плануєте покупку Smart-телевізора під час Black Friday? 5 причин обрати KIVI

Сезон знижок Black Friday у самому розпалі – вдалий час придбати річ, про яку ви давно мріяли, за вигідною ціною. Обираючи Smart-телевізор KIVI, ви отримуєте високотехнологічний пристрій, що вражає яскравою й контрастною картинкою, якісним звучанням і швидкістю роботи операційної системи. Розказуємо, чому варто обрати бренд, якщо ви плануєте покупку телевізора під час знижок до Чорної П’ятниці.

Висока якість зображення

KIVI пропонує Smart-телевізори діагоналлю від 24’’ до 65’’ з різною роздільною здатністю екрану (HD, Full HD, Ultra HD) та в безрамковому дизайні. Найпопулярніші моделі випускаються в білому кольорі корпусу, завдяки чому телевізори KIVI гармонійно вписуються в будь-які інтер’єри. Технології, що використовує виробник, гарантують високу якість зображення на екрані:

Super Contrast Control дозволяє змінювати контрастність на окремих ділянках картинки під час темних сцен;

UltraClear покращить чіткість зображення в контенті якістю нижче 4К;

HDR у телевізорах KIVI підтримується не тільки для файлів на зовнішніх носіях, але й під час відтворення потокового відео чи ігор;

Технологія MEMC автоматично оцінює якість зображення й додає необхідну кількість кадрів, щоб рухи на екрані виглядали плавно, а деталі чітко;

Додаткової «апетитності» картинці надасть технологія Max Vivid, що працює з яскравістю й насиченістю кольорів.

Розумні налаштування звуку

Динаміки в інтегрованій акустичній системі KIVI відкалібрували вручну та вдосконалили за допомогою системи обробки звуку в реальному часі Dolby audio processing (DAP), відкривши доступ до готових аудіо пресетів, наприклад «Концерт» чи «Кіно». У нових моделях є можливість додаткового налаштування звуку, як-от посилення гучності голосу або автоматичне вирівнювання різких звуків під час динамічних сцен або реклами.

Ліцензійна операційна система

Телевізори KIVI працюють на офіційній ОС Android TV версій 9 та 11. KIVI – сертифікований партнер Google, а значить система буде гарантовано оновлюватися до новіших версій. Тож телевізор буде актуальним і через 3-5 років. Також телевізори KIVI сертифіковані Netflix – додаток цієї платформи установлюється по замовчанню та має кнопку шкидкого виклику на пульті.

Все необхідне для сімейного відпочинку: канали, фільми, тренування та ігри в 1 місці

Користувачі телевізорів KIVI отримують доступ до високоякісного ліцензійного контенту відразу після встановлення та підключення до Інтернету. Швидкий доступ до найпопулярніших фільмів та серіалів, завдяки партнерству з Netflix . А як щодо занять спортом вдома? Додаток KIVI MEDIA має програму Fitness, розроблену спільно з відомим фітнес-тренером Андрієм Хомицьким, дворазовим чемпіоном світу з бодібілдингу Men’s Physique IFBB та персональним тренером. Разом з командою професіоналів, він створив спеціальну програму тренувань, призначених для різних рівнів підготовки та груп м’язів. Для любителів відеоігор KIVI є партнером хмарних ігор Boosteroid та мають функцію Game Mode − програма оптимізує налаштування ТВ для максимально зручного геймплею.

Зручні пульти

З 2016 року виробник Smart-телевізорів випустив 19 моделей пультів дистанційного керування. З них 12 були кастомізовані й мали окремі кнопки для зручного переходу на YouTube або Netflix, деякі версії пультів мали навіть Qwerty клавіатуру, або ж навпаки мінімум кнопок та вбудований мікрофон для голосового керування Smart TV. KIVI має версії пультів розроблені в білому кольорі зі спеціального пластику, який захищає від ультрафіолету та зберігає свій вигляд навіть після тривалого використання. Функція попередження про низький заряд батарейок допомагає стежити, щоб заміна батарейок проходила вчасно, навіть якщо це потрібно робити вкрай рідко, адже їхнє енергоспоживання нижче ніж у середньому по ринку й пристрій може «прожити» на одній зміні акумуляторів до 2-х років.

В сезон Black Friday партнери KIVI пропонують Smart-телевізори за спеціальними цінами. Прекрасна нагода втілити мрію про Smart TV й отримати додаткову вигоду. Щоб ознайомитися з акційними пропозиціями, завітайте до маркетплейсу партнерів KIVI: Comfy, Epicentr, Foxtrot, Rozetka та ін.

Про KIVI

KIVI — міжнародна компанія, заснована в 2016 році, європейський офіс якої розташовано в Будапешті. Основний бізнес — розробка та виробництво Smart-телевізорів з дистрибуцією продукції в Європу та Азію. Відділ Research & Development знаходиться в Україні та Китаї.

На сьогодні продано понад 1,5 мільйона пристроїв.

KIVI є сертифікованим партнером Google і Netflix.