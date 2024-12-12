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Плану Трампа щодо припинення війни РФ проти України ще немає, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Плану обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України ще немає. І йог точно ще не бачила українська вдала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака журналісту Вадиму Карп'яку.

"Щоб поставити крапку: ніякого плану поки не існує. І точно ми поки не бачили цього плану. Ми знаємо, що існує кілька думок, кілька позицій, і вони обговорюються", - сказав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що під час його зустрічей з американськими чиновниками у США, його слухали, політикам було цікаво, вони ставили питання та хотіли отримати більше інформації.

"Мені здається, головне для нас зараз - це дати цю інформацію, пояснити позицію, навести історичні приклади, чому для нас просто припинення вогню не є результатом та якимось досягненням" - додав Єрмак.

Плани Трампа щодо завершення війни в Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що може покласти край війні Росії проти України за 24 години.

Днями під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським 7 грудня Трамп заявив про необхідність негайного припинення вогню між Росією та Україною.

За даними Reuters, на столі в Трампа три основні варіанти завершення війни. Це плани спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, обраного віцепрезидента США Джей Ді Венса та колишнього в.о. керівника розвідки Річарда Греннела. Усі вони в тому чи іншому вигляді пропонують заморожуваннявійни за поточною лінією розмежування.

Детальніше про те, що відомо про плани команди Трампа щодо України та які чинники можуть на них вплинути - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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