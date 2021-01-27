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Все за планом: матчі перенесеного Євро-2020 пройдуть в 12 містах

Ньйон, Середа 27 січня 2021 20:31
Все за планом: матчі перенесеного Євро-2020 пройдуть в 12 містах
Фото: УЄФА підтвердив рішення про проведення чемпіонату в 12 містах (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

Всі 12 міст підтвердили УЄФА намір провести чемпіонат Європи з футболу, перенесеного через пандемію коронавірусу на 2021 рік, за раніше затвердженим розкладом. Таке рішення було затверджено за підсумками зустрічі сторін.

Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що остаточне рішення про можливість допуску уболівальників на матчі турніру переноситься з березня на початок квітня.

Євро-2020 відбудеться в період з 11 червня по 11 липня 2021 року. Турнір був перенесений на рік, однак зберіг свою назву.

Матчі пройдуть в Амстердамі, Баку, Більбао, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Дубліні, Копенгагені, Лондоні, Мюнхені, Римі та Санкт-Петербурзі. Україна повинна грати свої матчі в Амстердамі і Бухаресті.

Збірна України повинна грати свої матчі в Амстердамі і Бухаресті. Команда Андрія Шевченка потрапила в групу С, де зустрінеться з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія хоче самостійно прийняти всі матчі Євро-2020.

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