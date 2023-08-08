Планшет вибухнув у руках. Під Харковом загинула 11-річна дівчина

В селі Павлівка Харківської області 11-річна дівчинка загинула від вибуху планшета, який тримала у руках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції у Харківській області.
За даними поліції, у понеділок, 7 серпня, близько 01:05 до поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію, яка трапилась у Богодухівському районі. Там загинула 11-річна дівчина.
"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції", - сказано у повідомленні.
Попередньо, дівчина гралась на планшеті, який був на зарядці. Під час цього вона отримала смертельну травму від ураження струмом.
Всі обставини події встановлюються.
Нагадаємо, в селі Фонтанка-2 Одеського району стався зсув ґрунту на узбережжі моря. Внаслідок цього загинула 10-річна дитина.
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