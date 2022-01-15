Плановые работы на электросетях не связаны с "веерными" отключениями, - Чех

"Эти работы и отключения света, которые могут их сопровождать, никоим образом не связаны с "веерными" отключениями", - заявил Чех.

Он отметил, что несмотря на стабилизацию ситуации с запасами угля, продолжает распространяться информация о так называемых "веерных" отключениях.

Эксперт подчеркнул, что временные отключения электроэнергии связаны исключительно с обслуживанием электросетей:

Кроме того, эксперт сообщил, что энергетики также расчищают трассы ЛЭП, подрезают деревья, потому что управители земельных участков, где проходят сети, часто этот свой долг не выполняют.

По словам эксперта, операторы системы распределения вынуждены проводить часть работ зимой, чтобы не повредить посевам на полях и плодоносящим деревьям.

В то же время регулятор пристально следит за тем, чтобы выполнялись все регламентные требования плановых отключений.

"Чтобы продолжительность планового отключения не превышала 8 часов, и чтобы предупреждение предоставлялось не менее чем за 5 дней, и чтобы предупреждения содержали полную информацию об адресах по которым потребителям временно будут прекращать электроснабжение. Именно об этом НКРЭКУ письмом от 12 января предупредило операторов систем распределения", - пояснил эксперт.

Напомним, ранее в Общественном союзе "Умные электросети Украины" рассказали почему операторы системы распределения проводят плановые ремонты.