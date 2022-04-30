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Плановые операции и госпитализации в Украине возобновили: где именно

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине плановые операции и госпитализации, которые были приостановлены в первые дни войны, снова возобновили. Их проводят в более безопасных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время телемарафона.

По его словам, после того, как система адаптировалась к условиям боевых действий, и стало понятно, где больше загрузка, а где - больше возможностей, восстановить плановые госпитализации и плановые операции позволили по решению главного врача медучреждения.

"Так, на западе и в центре страны сейчас плановые операции и плановые госпитализации проводят. Есть вопросы с Донецкой, Луганской, частью Запорожской, Николаевской области. Там по объективным причинам плановые оперативные вмешательства не проводятся, поскольку мы не можем гарантировать безопасность пациентам, ведь там происходят целенаправленные нападения на больницы. Для того, чтобы получить плановую медпомощь в таких случаях мы советуем пациентам выезжать на более безопасную территорию страны", - рассказал Ляшко.

В Украине плановые операции и госпитализации, которые были приостановлены в первые дни войны, снова возобновили. Их проводят в более безопасных регионах страны.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее рассказал, что оккупанты продолжают уничтожать больницы. В частности, уже 117 поврежденных, семь из которых вообще невозможно восстановить.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор Ляшко