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Планові операції за договором НСЗУ. Чи потрібно за них платити у лікарні

Вівторок 06 лютого 2024 20:59
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Планові операції за договором НСЗУ. Чи потрібно за них платити у лікарні Ілюстративне фото: у НЗСУ пояснили, потрібно за них платити у лікарні за операцію (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У 2024 році пацієнти, які потребують оперативного втручання, можуть гарантовано отримати комплекс необхідної медичної допомоги безоплатно. Мова не лише про операції при невідкладному стані, а й планові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Для того, щоб планова операція була проведена безкоштовно, необхідно звернутися в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" або "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня". Однак мова про нескладні хірургічні втручання.

Також необхідно мати е-направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем.

Потім пацієнт має дотримуватися правил медичного закладу. Наприклад, якщо мова про нескладну планову операцію в рамках пакету “Хірургія одного дня”, то пацієнт повинен надати результати всіх призначених перед запланованим хірургічним втручанням досліджень.

"Варто пам’ятати, що надавати квитанцію про сплату благодійного внеску чи приносити медикаменти за списком є не правилом, а порушенням прав пацієнта", - наголосили в службі.

Перелік безоплатних послуг при госпіталізації з метою проведення операції:

  • первинний огляд та визначення маршруту;

  • усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

  • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

  • анестезія та огляд анестезіологом перед операцією;

  • власне хірургічна операція;

  • забезпечення ліками з Нацпереліку та закупленими коштом інших програм;

  • інтенсивна терапія при загрозливих для життя станах;

  • цілодобовий лікарський та медсестринський догляд тощо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні почали безкоштовно лікувати безпліддя.

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