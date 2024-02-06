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Плановые операции по договору НСЗУ. Нужно ли за них платить в больнице

Вторник 06 февраля 2024 20:59
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Плановые операции по договору НСЗУ. Нужно ли за них платить в больнице Иллюстративное фото: в НЗСУ объяснили, нужно за них платить в больнице за операцию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В 2024 году пациенты, нуждающиеся в оперативном вмешательстве, могут гарантированно получить комплекс необходимой медицинской помощи безвозмездно. Речь не только об операциях при неотложном состоянии, но и о плановых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Чтобы плановая операция была проведена бесплатно, необходимо обратиться в больницу, которая имеет договор с НСЗУ за пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня". Однако речь о несложных хирургических вмешательствах.

Также необходимо иметь е-направление, выданное семейным врачом, терапевтом, педиатром или лечащим врачом.

Затем пациент должен соблюдать правила медицинского учреждения. Например, если речь идет о несложной плановой операции в рамках пакета "Хирургия одного дня", то пациент должен предоставить результаты всех назначенных перед запланированным хирургическим вмешательством исследований.

"Следует помнить, что предоставлять квитанцию об уплате благотворительного взноса или приносить медикаменты по списку не правило, а нарушение прав пациента", - подчеркнули в службе.

Перечень безвозмездных услуг при госпитализации с целью проведения операции:

  • первичный обзор и определение маршрута;

  • все необходимые лабораторные и инструментальные исследования;

  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

  • анестезия и осмотр анестезиолога перед операцией;

  • собственно хирургическая операция;

  • обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными средствами других программ;

  • интенсивная терапия при угрожающих жизни состояниях;

  • круглосуточный врачебный и медсестринский уход.

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