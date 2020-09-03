Планомерно и последовательно. Понинковская фабрика проводит переоснащение очистных сооружений

Одно из крупнейших украинских предприятий, работающих на вторичном сырье, Понинковская картонно-бумажная фабрика проводит техническое переоснащение очистных сооружений. Масштабный проект улучшит ситуацию в бассейне рек Хомора и Случь на Хмельнитчине.

Генеральный директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава рассказал, что предприятие за свой счет проводит техническое переоснащение очистных сооружений, где также очищаются стоки семитысячного поселка Понинка. Фабрика уже вложила 9 млн грн в переоснащение очистных сооружений. Общая стоимость проекта составляет 29 млн грн.

«На сегодняшний день реализуется проект «Техническое переоснащение узла биологической очистки очистных сооружений производственных стоков ООО «ПКПФ-Украина» производительностью 7000 м³ в сутки. Начато строительство и монтаж аэротенка для биохимической очистки воды и построено новое помещение воздуходувной станции. Пруд биологической очистки №1 первой группы дополнительно оснащен насосом для аэрации воды и насыщения ее кислородом», – заявил Руслан Сава.

Гендиректор также рассказал о технических решениях предприятия, которые уже сегодня помогают улучшить качество воды в реке Хомора.

«Система «KROFTA» усилила очистку сточных вод перед выпуском на очистные сооружения, а закупленная нами концентрированная паста водорослей хлореллы способствует органической очистке рек. Также усовершенствована технология внутрицеховой очистки обратных вод, при этом вдвое уменьшилось использование чистой воды для производства (с 6 тыс. м³ в сутки, до 3 тыс. м³)», – отметил Руслан Сава.

Напомним: ежемесячно государственными экологическими инспекциями в Хмельницкой области и Полесского округа проводится мониторинг рек Хомора и Случь с привлечением представителей общественности и Понинковской картонно-бумажной фабрики.

За первое полугодие 2020-го предприятие прошло 4 внеплановые экологические проверки, 5 проверок в 2019 году, и 13 – в 2018-м. Кроме того, Понинковская картонно-бумажная фабрика – одно из крупнейших отечественных предприятий, работающее на вторичном сырье и утилизирующее отходы бумаги. В среднем предприятие перерабатывает 96 000 тонн макулатуры в год.