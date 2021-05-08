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Планировали нападение на масонскую ложу: во Франции задержали трех неонацистов

Автор: Юлия Струк

Во Франции в пятницу предъявили обвинение трем членам неонацистской группы. Их подозревают в планировании нападения на масонскую ложу.

Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на судебный источник.

Собеседник издания сообщил, что трое подозреваемых, двое мужчин в возрасте 29 и 56 лет и женщина в возрасте 53 лет, задержали по обвинению в "преступном террористическом объединении".

Их арестовали во вторник в рамках предварительного расследования. Его начала еще в феврале антитеррористическая прокуратура Франции относительно небольшой ультраправой группы "Честь и нация".

Указано, что следователи перехватили переговоры между подозреваемыми и предполагают, что они осуществляли поиск взрывоопасных веществ и возможных объектов нападений.

Напомним, в начале года в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников неонацистской банды, главарем которой был злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Участники банды были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2020-го СБУ задержала членов международной неонацистской группировки, которые занимались вербовкой людей. Их депортировали и запретили въезд в Украину.

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