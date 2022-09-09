Планировал взорвать склад с боеприпасами ВСУ. В Херсонской области задержан агент РФ

Служба безопасности задержала российского агента, который планировал совершить диверсию в тылу украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"В Херсонской области нейтрализован российский агент, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта. За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику "вознаграждение" в размере 30 тысяч гривен", - рассказали в ведомстве.

Как сообщают в СБУ, предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство.

"В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые выражал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах", - отмечают правоохранители.

Во время задержания у мужчины обнаружили мобильный телефон, содержащий контакт установленного сотрудника спецслужб России.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в госизмене и отправили под стражу.