ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Планировал взорвать склад с боеприпасами ВСУ. В Херсонской области задержан агент РФ

Новина українською →
Херсон, Пятница 09 сентября 2022 10:14
Планировал взорвать склад с боеприпасами ВСУ. В Херсонской области задержан агент РФ Фото: в Херсонской области задержан агент РФ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала российского агента, который планировал совершить диверсию в тылу украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В Херсонской области нейтрализован российский агент, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта. За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику "вознаграждение" в размере 30 тысяч гривен", - рассказали в ведомстве.

Как сообщают в СБУ, предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство.

"В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые выражал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах", - отмечают правоохранители.

Во время задержания у мужчины обнаружили мобильный телефон, содержащий контакт установленного сотрудника спецслужб России.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в госизмене и отправили под стражу.

Напомним, ранее в Николаеве задержали местного жителя, который собирал и передавал врагу данные о местонахождении военнослужащих и техники ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область предатели Служба безопасности Украины
NEWS
Умерла королева Британии Елизавета II
Умерла королева Британии Елизавета II
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире