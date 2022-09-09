Планував підірвати склад з боєприпасами ЗСУ. У Херсонській області затримано агента РФ

Служба безпеки затримала російського агента, який планував вчинити диверсію в тилу українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"У Херсонській області нейтралізований російський агент, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ і підірвав частину боєкомплекту. За скоєння диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у розмірі 30 тисяч гривень", - розповіли у відомстві.

Як повідомляють в СБУ, зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство.

"У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, в тому числі в кримінальних колах", - зазначають правоохоронці.

Під час затримання у чоловіка виявили мобільний телефон, що містить контакт встановленого співробітника спецслужб Росії.

Зловмиснику повідомили про підозру в держзраді і відправили під варту.