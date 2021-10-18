План возвращения Крыма: выделят ли дополнительные деньги на деоккупацию полуострова

"Основная часть мероприятий будет финансироваться в рамках действующих бюджетов, но есть как минимум три мероприятия, которые будут финансироваться дополнительно", - сказал он.

Одно из таких мероприятий, например, строительство постов для мониторинга экологической ситуации на админгранице с Крымом, уточнил Яременко.

Он отказался назвать объем необходимого финансирования, но отметил, что эта цифра уже просчитана.

Тем временем, действующее руководство Крымского представительства признает, что деньги на выполнение правительственных поручений госорганы пока что будут изыскивать из своих бюджетов.