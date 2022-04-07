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План U-24. Шмыгаль рассказал, как будут восстанавливать Украину после войны

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина после завершения войны с Россией будет восстанавливаться в три этапа. План восстановления уже получил название U-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для BBC.

"Мы уже объявили этот план. Будем называть его U-24. Это план обновления Украины. Будет соответствующий фонд восстановления, которое будет проходить в три стадии. Первая уже идет, когда мы восстанавливаем разрушенные объекты временно, оперативно и быстро", - отметил он.

По его словам, второй этап - это быстрое восстановление после завершения боевых действий. Он заключается в возобновлении поставок воды и электричества на разрушенных территориях. Третий этап - полноценное обновление украинских городов, инфраструктуры и страны в целом.

"Этот этап будет наиболее затратным, наиболее длительным, но мы хотим реализовать его очень быстро. Это должно быть параллельно с политическими процессами вхождения Украины в Европейский союз, как недавно было написано в Версальской декларации", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что перспектива членства Украины в ЕС поддерживает внутреннее ожидает скорейшего завершения войны.

Напомним, ранее послы стран "Большой семерки" пообещали работать над экономическим восстановлением Украины.

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Денис ШмыгальВойна России против Украины