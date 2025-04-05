План Трампа щодо TikTok зірвався через мита проти Китаю, - ЗМІ

Джерела видань розповіли, що після місяців переговорів чиновники США в середу були близькі до угоди, яка запустила б нову версію TikTok у США, і якою володітимуть та управлятимуть більшість американських інвесторів.

Пропозиція передбачала скорочення частки китайської компанії ByteDance нижче 20%, щоб відповідати закону США. Нагадаємо, що документ вимагає від материнської компанії, яка базується в Пекіні, продати свою частку в TikTok або в іншому разі, застосунок буде заборонено на території США.

Чиновники Білого дому планували, що Трамп підпише указ, який схвалить цю пропозицію - яка отримала б підтримку інвесторів і ByteDance, і відкрила б 120-денне вікно для завершення угоди. Оголошення мало відбутися до крайнього терміну - 5 квітня, щоб уникнути заборони соцмережі.

Однак цей план швидко провалився наступного дня після того, як Трамп 2 квітня оголосив масштабні мита для торгових партнерів США. Зокрема тарифи, які збільшили загальну ставку на багато китайських імпортних товарів до 54%. Представники ByteDance у четвер попередили, що влада в Пекіні більше не даватиме свого благословення, доки не відбудуться переговори щодо тарифів, що розлютило Китай і спонукало до заходів у відповідь проти США.