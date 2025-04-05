План Трампа щодо TikTok зірвався через мита проти Китаю, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп майже уклав угоду про продаж TikTok, яка б позбавила соцмережу від заборони в країні. Однак угоду було зірвано митами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і The Washington Post.
Джерела видань розповіли, що після місяців переговорів чиновники США в середу були близькі до угоди, яка запустила б нову версію TikTok у США, і якою володітимуть та управлятимуть більшість американських інвесторів.
Пропозиція передбачала скорочення частки китайської компанії ByteDance нижче 20%, щоб відповідати закону США. Нагадаємо, що документ вимагає від материнської компанії, яка базується в Пекіні, продати свою частку в TikTok або в іншому разі, застосунок буде заборонено на території США.
Чиновники Білого дому планували, що Трамп підпише указ, який схвалить цю пропозицію - яка отримала б підтримку інвесторів і ByteDance, і відкрила б 120-денне вікно для завершення угоди. Оголошення мало відбутися до крайнього терміну - 5 квітня, щоб уникнути заборони соцмережі.
Однак цей план швидко провалився наступного дня після того, як Трамп 2 квітня оголосив масштабні мита для торгових партнерів США. Зокрема тарифи, які збільшили загальну ставку на багато китайських імпортних товарів до 54%. Представники ByteDance у четвер попередили, що влада в Пекіні більше не даватиме свого благословення, доки не відбудуться переговори щодо тарифів, що розлютило Китай і спонукало до заходів у відповідь проти США.
Реакція Трампа
Нагадаємо, що після зриву угоди Трамп оголосив у п'ятницю, що він продовжить термін для досягнення угоди ще на 75 днів. Водночас ByteDance вперше публічно підтвердила переговори з урядом США щодо TikTok, заявивши, що ключові питання все ще необхідно розв'язати і що будь-яка угода має бути схвалена відповідно до китайського законодавства.
Трамп же у своєму пості знову висловив бажання, щоб Китай допоміг йому домовитися про продаж, припустивши, що США могли б надати знижку на мита в обмін на схвалення Пекіна.
"Ми сподіваємося продовжити сумлінну співпрацю з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими взаємними тарифами. Ми не хочемо, щоб TikTok "пішов у тінь". Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з TikTok і Китаєм для укладення угоди", - написав Трамп.
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