План Трампа по TikTok сорвался из-за пошлин против Китая, - СМИ

Президент США Дональд Трамп почти заключил соглашение о продаже TikTok, которое бы избавило соцсеть от запрета в стране. Однако сделка была сорвана пошлинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и The Washington Post .

Источники изданий рассказали, что после месяцев переговоров чиновники США в среду были близки к соглашению, которое запустило бы новую версию TikTok в США, и которой будут владеть и управлять большинства американских инвесторов.

Предложение предусматривало сокращение доли китайской компании ByteDance ниже 20%, чтобы соответствовать закону США. Напомним, что документ требует от материнской компании, которая базируется в Пекине, продать свою долю в TikTok или в ином случае, приложение будет запрещено на территории США.

Чиновники Белого дома планировали, что Трамп подпишет указ, одобряющий это предложение - которое получило бы поддержку инвесторов и ByteDance, и открыло бы 120-дневное окно для завершения сделки. Объявление должно было состояться до крайнего срока - 5 апреля, чтобы избежать запрета соцсети.

Однако этот план быстро провалился на следующий день после того, как Трамп 2 апреля объявил масштабные пошлины для торговых партнеров США. В том числе тарифы, которые увеличили общую ставку на многие китайские импортные товары до 54%. Представители ByteDance в четверг предупредили, что власти в Пекине больше не будут давать своего благословения, пока не пройдут переговоры по тарифам, что разозлило Китай и побудило к ответным мерам против США.