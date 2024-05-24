План на літо. Куди націлилася Росія та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни до холодів

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Чого чекати на фронті та де буде головний удар Росії

Ситуація на фронті складна, росіяни наступають на низці напрямків, шукаючи слабкі місця. Сили оборони стримують ворога і подекуди контратакують. Точаться бої такої інтенсивності, що зведення Генштабу публікуються по кілька разів на день.

На півночі Харківської області противник намагається відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю та підійти до Харкова на дистанцію, з якої він зможе обстрілювати це місто з артилерії. Напрямки його ударів – село Липці, де вже росіяни в активній обороні, та Вовчанськ. В цьому місті вони зав'язнули у вуличних боях і зазнають втрат.

Під Куп'янськом росіяни наступають широким фронтом. Фактично на всьому відрізку від Куп'янська до Борової окупанти хочуть вийти до річки Оскіл. У районі Лимана вони атакують біля Торського та Тернів.

Південніше противник кинув сили на те, щоб закріпитися на східних околицях Часового Яру. Залучає танки та бронетехніку, яка, за словами головкома Олександра Сирського, знищується FPV-дронами та іншими засобами ще під час висування.

Головком Олександр Сирський на Східному фронті (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Найбільш інтенсивні бої йдуть на Покровському та Курахівському напрямках. Тут діють найбільш підготовлені підрозділи РФ на захід та північний захід від Авдіївки, а також у районі Красногорівки та Водяного. На інших ділянках – під Великою Новосілкою, на Роботинському виступі та в районі Кринок – теж неспокійно, але інтенсивність менша.

Зважаючи на все, влітку картина на фронті буде приблизно такою ж. Головна ціль – вийти на адміністративні кордони Донецької області, і росіяни продовжать тиснути у рамках цього плану, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це буде одночасно Краматорський та Покровський напрямки. Цілком можливо, найближчим часом ми побачимо ще й Торецький. Саме в цих локаціях будуть найжорстокіші бої", - розповів він РБК-Україна.

На півдні противник поки обмежиться проблемним Роботинським виступом та Времіївським напрямком. Для нього важливо відновити контроль над Роботиним, Вербовим, Старомайорським та Урожайним, без чого не зможе просуватися далі. Відносно обмеженими будуть дії на Лімано-Куп'янській осі, оскільки основні сили знаходяться на Авдіївському плацдармі.

Що стосується Харківської області – Липців та Вовчанська – і в теорії Сумської, то все це матиме характер прикордонних рейдів, щоби показати, що Росія може відкрити новий фронт.

"Але це не повноцінний новий фронт. Це терористичний перфоманс, щоб відвернути увагу та змусити до переговорів на умовах РФ", – додав експерт.

Коли з'являться F-16 та чи встигнуть зіграти ключову роль у 2024-му

Частина українських пілотів завершує тренування на багатоцільових винищувачах F-16. Днями стало відомо, що спеціалісти з технічного персоналу повернулися до країни.

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен оголосила, що перші F-16 надійдуть "протягом місяців". За даними The Standard – у червні-липні. Посол Оле Егберг Міккельсен зазначив, що його країна передасть 19 одиниць. Скільки буде у першій партії, невідомо.

Після Данії винищувачі передадуть Нідерланди, очікується не менше 24. І ще 18 одиниць відправить до навчального центру Румунії для подальшої підготовки українських пілотів.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов не впевнений, що F-16 з'являться в українському небі влітку. Тому що раніше були анонси на березень. Березень давно пройшов і достеменно невідомо, чи передадуть винищувачі у червні. Усі крапки над "і" розставлять лише офіційні повідомлення.

Підготовка українських техніків на F-16 у Нідерландах (x.com/Jvd_Tweet)

Найімовірніше, про F-16 оголосять вже за результатами бойової роботи, вважає Коваленко.

"Як було з протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM. З початку вони "запрацювали", знищили кілька російських РЛС, і лише після цього заявили, що ми їх отримали", – зазначив він.

На думку Селезньова, цього року F-16 не відіграють ключову роль на фронті.

"Десяток-два кардинально ситуацію не змінять. Хоча певною мірою дозволять посилити протиповітряну оборону та забезпечити прикриття операцій як на суходолі, так і в акваторії Чорного та Азовського морів", – наголосив експерт і додав, що для паритету з Росією необхідно мати 120-130 одиниць.

Так чи інакше, Повітряним силам треба переходити на авіацію західного зразка. У партнерів їх теж стає дедалі менше. Як і менше країн, готових продати їх для подальшої передачі Україні.

Другий момент у тому, що Україна отримає не останню модифікацію F-16 з найкращими характеристиками, пояснює Коваленко. Швидше за все, за своїми можливостями вони будуть приблизно на рівні МІГ-29. Хоча безперечною перевагою може стати робота у зв'язці з натівськими літаками далекого радіолокаційного виявлення AWACS.

"Залежить і від того, яку номенклатуру озброєнь отримають F-16. Якщо ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, значить знищуватимемо російську авіацію. Якщо "повітря-поверхня", то краще крилаті ракети AGM-158 JASSM для ударів по об'єктах, наприклад, у Криму.Як на мене, найбільш ефективними винищувачі будуть саме на півдні та з підтримкою AWACS", – додав він.

Що відомо про "плани" на Кримський міст та як його знищити

На початку року голова СБУ Василь Малюк заявив, що Кримський міст приречений. Командувач ВМС Олексій Неїжпапа казав, що конструкції "не стане" ще у 2024-му, і додав, що знає, як це зробити. Начальник військової розвідки Кирило Буданов анонсував сюрпризи та порадив кримчанам не користуватися мостом.

У квітні The Guardian із посиланням на джерела повідомило про нібито план знищити міст ще в I півріччі. Після ударів 2023 року Москва відмовилася від військової логістики через міст і перейшла на сухопутні маршрути, пише The Independent. Удари по опорах призвели до того, що залізниця не може використовуватися на повну силу.

Спікер Повітряних сил Ілля Євлаш наголошує, що Кримський міст – один із найзахищеніших об'єктів у світі та надійно прикритий ППО. Тому гарантоване ураження буде під час запуску великої кількості ракет. Фахівці знають, куди бити, але "потрібен час і момент".

Україна влітку може спробувати знищити Кримський міст (Getty Images)

Цілком зруйнувати не вийде, але в принципі ймовірно, що влітку він отримає критичні ушкодження. Для цього потрібні відповідні умови і зараз вони формуються.

"Над півостровом Крим створюється зона, яку я називаю "прохідний двір". Знищуються російські засоби ППО. Все це потрібно, щоб наші засоби ураженя з меншим ризиком могли досягти Кримського мосту", – пояснює Олександр Коваленко.

У цю логіку вкладаються удари по аеродромах у Джанкої та Бельбеку, по розташуванням зенітно-ракетних полків на Ай-Петрі та Тарханкуті. Де головною ціллю була не стільки ворожа авіація, скільки системи С-400.

"Зараз все робиться для того, щоб мінімізувати ефективність російської ППО в Криму. Як тільки це буде зроблено, варто чекати на удари по мосту", – зазначив він.

Що з дозволом на удари по РФ та як це змінить перебіг війни

Після того, як у США таки схвалили багатомільярдну допомогу для України, американська зброя має надходити безперебійно. Цілком можливо, що влітку Україна отримає не лише Patriot, а й додаткову артилерію, бронемашини Bradley та інше.

"Я більше сподіваюся, що нарешті надійде в товарних кількостях та зброя, яку обіцяли раніше. Як виявилося, обіцяти і зробити - не завжди взаємопов'язані речі. Міністр оборони Умєров говорив, що лише 50% від заявленого доходить вчасно. А президент Зеленський – що рішення партнерів спізнюються на рік", – розповів Владислав Селезньов.

Однак головною новиною найближчих тижнів може стати черговий відхід Заходу від своїх "червоних ліній". Як пише NYT, в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть гарячі дебати з приводу того, щоби дозволити удари по цілях на території РФ американською зброєю.

Дебати ініціював держсекретар Ентоні Блінкен після візиту до Києва. Але поки неясно, скільки людей з оточення Байдена його підтримали. Хоча з'явився ще один натяк на зміни. Глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу за підсумками 22-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", схоже, припустив, що можуть бути винятки як мінімум для ударів по російських літаках із КАБами, які запускають їх, не заходячи в повітряний простір України.

"Динаміка у повітрі трохи інша", – визнав Остін.

У США, схоже, наближаються до рішення дозволити бити американською зброєю по території Росії (president.gov.ua)

Днями група конгресменів виступила із закликом дозволити атакувати військові цілі у Росії. Ідею підтримав навіть спікер Палати представників Майк Джонсон, який кілька місяців блокував допомогу. Але речник міноборони США Пет Райдер наголошує, що позиція Пентагону не змінилася.

"Через це я налаштований скептично, коли офіційні спікери кажуть про категоричну незгоду. Швидше за все така опція буде й надалі", – вважає Селезньов.

Якби все було інакше, то Україна атакувала б об'єкти в Бєлгородській та Курській областях. Бо розвідані цілі є, але ресурсів вдарити хоча б на 100 км за лінію кордону – немає.

"Звичайно, якщо буде дозвіл, це вплине на хід війни докорінно. Як тоді, коли ми отримали перші ATACMS для РСЗВ HIMARS. Тому що зараз ворог почувається в безпеці і буквально за кілька кілометрів від кордону безкарно формує ударні угруповання. Як тільки дадуть "добро" на HIMARS по території РФ, він змушений буде відтягнути сили подалі, інакше втратить усе", – додав експерт.

У чому головне завдання України на літо

Поки ініціатива за противником на більшості ділянок фронту, навряд чи варто чекати на прорив з української сторони. Принаймні найближчими місяцями.

"2024 рік – це рік стратегічної оборони. Тому наше завдання: рити окопи, створювати потужні укріплення та кинути всі ресурси на розгалужену мережу інженерних фортифікацій. Бо виконує вона дві місії: береже життя воїнів та сповільнює просування армії РФ", – пояснює Селезньов.

В інтерв'ю AFP Володимир Зеленський заявив, що є перспективи і для нового українського контрнаступу. Але спершу треба стабілізувати фронт. Від відповіді на питання, чи вдасться перехопити ініціативу у 2025 році, він ухилився.

Оборона залишиться пріоритетом №1 і влітку, і до кінця року. Очевидних передумов до того, що переламати перебіг війни вдасться до холодів, немає.

Наразі росіяни відчувають, що у ЗСУ менше ресурсів для оборони і максимально тиснуть на полі бою. Продовжиться це доти, доки українська армія не отримає достатньо зброї, аби ефективно відповідати окупантам.

"Не думаю, що це (контрнаступ, - ред.) може статися до кінця року. Хоча у нас є кілька цікавих локацій. Наприклад, на лівобережжі Херсонської області, де розширюється наша зона контролю у Кринках. Незважаючи на перевагу росіян в особовому складі та техніці, вони не можуть стримати її розширення", – підсумував Олександр Коваленко.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, військових спікерів та західних політиків, а також коментарі експертів Владислава Селезньова та Олександра Коваленка.