План действий Совета Европы для Украины продлили до конца 2022 года

План действий Совета Европы для Украины продлен до конца 2022 года. План должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при Совете Европы.

Сообщается, что группа докладчика Совета Европы по вопросам демократии утвердила решение о согласовании доклада о среднесрочном прогрессе в выполнении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы, а также продлении срока его действия до конца 2022 года.

Стороны признали в целом успешным выполнение целей документа, а также отметили важность эффективности его дальнейшей имплементации, несмотря на проблемы, связанные с агрессией России против Украины и пандемией.

Отметим, что План действий СЕ для Украины - это стратегическая программа, которая через сотрудничество содействует усилиям страны, которые направлены на согласование своего законодательства, институтов и практики с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

Напомним, в феврале 2018 года Совета Европы утвердил план действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.