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План дій Ради Європи для України продовжили до кінця 2022 року

Новини » Політика     19.06.2020 - 21:49
План дій Ради Європи для України продовжили до кінця 2022 року
Фото: Рада Європи (flickr.com/ditord)

План дій сприяє досягненню цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

План дій Ради Європи для України подовжено до кінця 2022 року. План повинен сприяти досягненню цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомляє Постійне представництво України при Раді Європи.

Повідомляється, що група доповідача Ради Європи з питань демократії затвердила рішення про погодження звіту про середньостроковий прогрес у виконанні Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки, а також продовження терміну його дії до кінця 2022 року.

Сторони визнали в цілому успішним виконання цілей документа, а також відзначили важливість ефективності його подальшої імплементації, попри проблеми, пов'язані з агресією Росії проти України та пандемією.

Відзначимо, що План дій РЄ для України - це стратегічна програма, яка через співробітництво сприяє зусиллям країни, які спрямовані на узгодження свого законодавства, інститутів і практики з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права і демократії.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Ради Європи затвердив план дій РЄ для України на 2018-2021 роки.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Рада Європи
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