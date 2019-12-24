Плачкова: власть замалчивает проблему загрязнения морской воды возле Одессы

Фото: Татьяна Плачкова (пресс-служба)

По инициативе Плачковой начался химический анализ воды на месте аварии танкера "Делфи"

По инициативе народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяны Плачковой начался химический анализ морской воды на месте аварии танкера "Делфи" в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

Анализ будут делать ученые Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины. Забор воды осуществили сертифицированные водолазы непосредственно у танкера на дне и на поверхности моря. Опломбирование воды и передача проб учеными проведены в соответствии с законодательством.

"Уже месяц власть умалчивает о проблеме загрязнения морской воды возле Одессы. Это может иметь негативные последствия для здоровья жителей города и повлечь экологическую катастрофу в регионе", – заявила Плачкова.

Депутат сообщила, что независимая экспертиза продлится в течение двух недель. Ее официальные результаты позволят определить и начать комплексные действия по ликвидации последствий аварии.

Как известно, 22 ноября танкер "Делфи" прибило к побережью Одессы, судно работало в море как нелегальная заправочная станция. Уже на следующий день после трагедии было известно, что из-за утечки горюче-смазочных материалов уровень загрязнения Черного моря нефтепродуктами в районе аварии превысил норму в 157 раз.