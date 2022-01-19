Плачкова: власть снова демонстрирует сомнительный подход к решению проблем в медицине

Народный депутат отметила, что о росте заболеваемости говорит и увеличение количества областей, уже попавших в "оранжевую" карантинную зону или находящихся на ее пороге.

"Согласно сайту Минздрава, к "оранжевым" Ивано-Франковской и Сумской областям, сегодня добавились Ровенская и Черновицкая, с достаточно большим показателем новых случаев заболевания Covid-19. На "оранжевом" пороге - Харьковская, Тернопольская и Черниговская области. Да и прогноз неутешительный - к концу месяца тот же Минздрав предупреждает о новом витке заболеваемости", - уточнила политик.

Татьяна Плачкова добавила, что при этом с 31 января вступит в силу приказ Министерства здравоохранения, по которому непривитые медики должны будут отстраняться от работы, причем без сохранения заработной платы. И речь именно о медицинских сотрудниках коммунальных, то есть более доступных для большинства людей, больниц. На частные клиники требование об обязательной вакцинации медиков не распространяется.

Плачкова уточнила, что профильный министр объясняет это решение тем, что медицина - это взаимодействие с большим количеством людей. Однако Министерство здравоохранения, которое должно осознавать, что рост заболеваемости очевидно увеличит нагрузку на больницы, не учитывает этого очень важного фактора. Такой подход, по ее мнению, является крайне нелогичным и сомнительным.

"Как же быть в ситуации, когда медицинского персонала и без того критически не хватает, когда с ростом числа заболевших увеличится и количество обращений к врачам, и уровень госпитализации? Кто будет лечить и спасать людей? Всегда пытаюсь найти логику в тех или иных решениях, но все чаще сталкиваюсь с тем, что логики в действиях нынешней власти найти не удастся. От слова "совсем". И это, к сожалению, самый логичный вывод", - резюмировала Татьяна Плачкова.