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Плачкова: Украине необходима перезагрузка власти

Киев, Пятница 31 июля 2020 12:13
Плачкова: Украине необходима перезагрузка власти
Фото: Татьяна Плачкова (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Украина

По ее мнению, украинцы так же видят некомпетентность власти

Украине необходима перезагрузка власти из-за некомпетентности нынешнего руководства страны.

Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова.

"В нашей стране некомпетентная власть. Даже если они подключаются к решению проблем, то либо не делают ничего, либо делают только хуже для Украины. Поэтому нашу власть необходимо перезагружать", - считает нардеп.

По ее мнению, украинцы так же видят эту некомпетентность.

"Они (украинцы, - ред.) тоже делают выводы. Каждый день они видят свои заработные платы, продукты в холодильниках, а также то, что они не могут отдохнуть даже в Одессе - нет ни дорог, ни инфраструктуры. Украинцы делают выводы, исходя из того, что происходит в целом в стране, из тех радикальных акций, которые держат их в страхе", - добавляет она.

Напомним, ранее социолог Андрей Быченко оценил перспективы партии "Слуга народа" на местных выборах. По его мнению, партии не удастся повторить прошлогодний парламентский блицкриг.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 июля парламент назначил местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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