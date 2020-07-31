ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Плачкова: Україні потрібне перезавантаження влади

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 12:13
Плачкова: Україні потрібне перезавантаження влади
Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Україна

На її думку, українці так само бачать некомпетентність влади

Україні необхідне перезавантаження влади через некомпетентність нинішнього керівництва країни.

Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

"У нашій країні некомпетентна влада. Навіть якщо вони підключаються до вирішення проблем, то або не роблять нічого, або роблять тільки гірше для України. Тому нашу владу потрібно перезавантажувати", - вважає нардеп.

На її думку, українці так само бачать цю некомпетентність.

"Вони (українці, - ред.) теж роблять висновки. Кожен день вони бачать свої заробітні плати, продукти в холодильниках, а також те, що вони не можуть відпочити навіть в Одесі - немає ні доріг, ні інфраструктури. Українці роблять висновки, виходячи з того, що відбувається в цілому в країні, з тих радикальних акцій, які тримають їх у страху", - додає вона.

Нагадаємо, раніше соціолог Андрій Биченко оцінив перспективи партії "Слуга народу" на місцевих виборах. На його думку, партії не вдасться повторити минулорічний парламентський бліцкриг.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 липня парламент призначив місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Опозиційна платформа За життявластьперевыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся