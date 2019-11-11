Плачкова: вместо реформ и повышения уровня жизни нам предлагают "распродажу страны"

Фото: Татьяна Плачкова (zagittya.com.ua)

В ОПЗЖ раскритиковали задания президента правительственным чиновникам

Вместо реформ и повышения уровня жизни нам предлагают тотальную распродажу страны. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Взять все и продать" – именно так можно понимать задания президента правительственным чиновникам, прозвучавшие на днях под видом необходимости улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business. По президентскому поручению Минэкономики должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций, а также определить топ-5 приоритетов для подготовки к большой приватизации", – отметила нардеп.

Вместе с этим готовится открытие рынка земли. "По заданию президента Минэкономики до 31 декабря должно подготовиться к его введению, а монобольшинство вопреки здравому смыслу и многочисленным протестам аграриев планирует "протянуть" соответствующий законопроект уже на следующей пленарной неделе", – заявила Плачкова.

"Вместо реформ, обещанного повышения зарплат, пенсий и стипендий, снижения тарифов и борьбы с бедностью нам предлагают тотальную распродажу страны. Без предохранителей против рейдерства, которое процветает, без учета национальных интересов и требований национальной безопасности. Без четких правил и механизмов", – заявила парламентарий.

Она напомнила, что согласно Конституции земля – ​​это собственность украинского народа.

"Нужен ли в Украине рынок сельхозземель следует спросить у людей путем референдума! Тем более, что народовластие через проведение всеукраинских референдумов было одним из ключевых обещаний президента", – акцентировала нардеп.

"Согласно действующему законодательству, каждый украинский гражданин имеет право на свой земельный пай. А знаете, сколько людей воспользовались этим правом? 15% населения. Землю скупят банки, агробароны и дочерние компании иностранных корпораций. Поэтому введению рынка земли должно предшествовать распаевание и обеспечение возможности для каждого получить земельный пай", – подчеркнула Плачкова.

"Земельная реформа будет эффективной, когда земля будет принадлежать украинским гражданам, громадам и государству. Для этого должно быть завершено разграничение земель государственной и коммунальной собственности и урегулирован вопрос её профессиональной оценки и стоимости. А еще – законодательно установлены жесткие предохранители против рейдерства, чтобы защитить интересы реального собственника – украинского селянина, фермера и интересы нашей страны. Выход на открытый рынок без учета всех этих позиций будет означать только одно – земельная реформа станет масштабной земельным аферой", – резюмировала политик.