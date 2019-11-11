Плачкова: замість реформ і підвищення рівня життя нам пропонують "розпродаж країни"

Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

В ОПЗЖ розкритикували завдання президента урядовцям

Замість реформ і підвищення рівня життя нам пропонують тотальний розпродаж країни. Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Тетяна Плачкова, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Взяти все і продати" – саме так можна розуміти завдання президента урядовим чиновникам, що пролунали на днях під виглядом необхідності поліпшення позицій України в рейтингу Doing Business. За президентським дорученням Мінекономіки має до кінця 2019 року здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об'єктів малої приватизації та пакетів акцій, а також визначити топ-5 пріоритетів для підготовки до великої приватизації", – зазначила нардеп.

Разом з цим готується відкриття ринку землі. "За завданням президента Мінекономіки до 31 грудня має підготуватися до його впровадження, а монобольшінство всупереч здоровому глузду і численним протестам аграріїв планує "протягнути" відповідний законопроект вже на наступному пленарному тижні", – заявила Плачкова.

"Замість реформ, обіцяного підвищення зарплат, пенсій і стипендій, зниження тарифів та боротьби з бідністю нам пропонують тотальний розпродаж країни. Без запобіжників проти рейдерства, яке процвітає, без урахування національних інтересів і вимог національної безпеки. Без чітких правил і механізмів", – заявила парламентарій.

Вона нагадала, що згідно з Конституцією земля – це власність українського народу.

"Чи потрібен в Україні ринок сільгоспземель слід запитати у людей шляхом референдуму! Тим більше, що народовладдя через проведення всеукраїнських референдумів було однією з ключових обіцянок президента", – наголосила нардеп.

"Згідно з чинним законодавством, кожен український громадянин має право на свій земельний пай. А знаєте, скільки людей скористалися цим правом? 15% населення. Землю скуплять банки, агробарони і дочірні компанії іноземних корпорацій. Тому запровадження ринку землі має передувати розпаювання і забезпечення можливості для кожного отримати земельний пай", – підкреслила Плачкова.

"Земельна реформа буде ефективною, коли земля буде належати українським громадянам, громадам і державі. Для цього має бути завершене розмежування земель державної і комунальної власності та врегульовано питання її професійної оцінки і вартості. А ще – законодавчо встановлені жорсткі запобіжники проти рейдерства, щоб захистити інтереси реального власника – українського селянина, фермера і інтереси нашої країни. Вихід на відкритий ринок без урахування всіх цих позицій буде означати тільки одне – земельна реформа стане масштабною земельною аферою", – резюмувала політик.