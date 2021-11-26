Плачкова: пока власть не даст ответы касаемо дел Майдана - общество будет разделено

Пока власть не даст конечных ответов с приговорами суда по делам Майдана и 2 мая в Одессе - общество будет разделено.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяны Плачковой в эфире "Украина 24".

"Задача настоящего украинского политика - это объединять людей с совершенно разными политическими взглядами. Ведь человек, не имеющий никакой ответственности перед страной и собственной совестью, способен вешать ярлыки и разделять людей на "правильных" и "неправильных". Особенно когда это касается людей, погибших", - считает Плачкова.

Народный депутат уверена, что Майдан привел к расколу в обществе, с которым может справиться только установленная справедливость.

"То, что Майдан изменил ход истории Украины - это исторический факт. И после него мы получили в стране разделенное общество. Поэтому главная задача любой власти - предоставить обществу ответы и наказать виновных в гибели людей. Только это действительно способно объединить страну. В то же время многие политики в Украине и дальше разделяют людей и называют одних погибших героями, а других - предателями. Каждая мать, каждый отец, потерявшие своего ребенка, каждый ребенок, потерявший родителей во время событий на Майдане и 2 мая в Одессе, хотят знать, кто виноват и наказаны ли. Мы должны найти эту точку соприкосновения для общества, потому что это вопрос справедливости. А справедливость будет установлена ​​только тогда, когда мы получим соответствующие беспристрастные приговоры суда", - резюмирует Плачкова.