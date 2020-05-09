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Плачкова: Одесса празднует День победы даже в условиях карантина

Новости » Политика     09.05.2020 - 19:53
Плачкова: Одесса празднует День победы даже в условиях карантина
Фото: Татьяна Плачкова (facebook.com)

Нардеп поблагодарила всех, кто поддержал инициированный политсилой автопробег по случаю Дня победы

Несмотря на карантин, многие одесситы присоединилась к Всеукраинскому автопробегу 9 мая, организованного "Оппозиционной платформой - За життя". Об этом написала народный депутат от политсилы Татьяна Плачкова на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"В День победы Одесса присоединилась к Всеукраинскому автопробегу, инициированному ОПЗЖ по всей Украине! Мирно, радостно, по-праздничному. Обошлось без провокаций, потому что для Одессы это родной праздник. Именно так, с депутатской группой ОПЗЖ в городском совете, одесским молодежным крылом партии и всеми, кто присоединился, мы провели автопробег", - написала Плачкова.

По ее словам, на автопробег собралось более 70 автомобилей, в том числе раритетные, живой оркестр, реконструкции военных лет, молодые ребята в военной форме.

"Как в кадрах хроник Победы, автомобили встречали криками "Ура!" и забрасывали цветами. Во избежание провокаций, соблюдая закон, мы разъехались двумя колоннами, проехались по центральным улицам нашего города, выехали в область и завершили свой автопробег у мемориала 412-й береговой батарее, которая спасла Одессу от уничтожающего прицельного обстрела из тяжелых орудий. И тоже возложили здесь цветы. Потому что помним, потому что гордимся", - добавила Плачкова.

Политик поблагодарила всех, кто поддержал инициированный политсилой автопробег по случаю Дня победы

"Спасибо всем, кто поддерживал, всем, кто отвечал и приветствовал! Видеть такую поддержку и отзывчивость было приятно. Я горжусь Одессой! Даже в условиях карантина она празднует День Победы по-настоящему", - резюмировала Татьяна Плачкова.

Как писало РБК-Украина, полиция Киева на День победы составила четыре административных протокола, в целом мероприятия прошли без существенных нарушений.

Теги Новости Украины Оппозиционная платформа За життя
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