Плачкова: необходимо принять закон об оппозиции для контроля над правоохранителями

Пока правоохранительная система будет находиться под стопроцентным контролем власти, она не будет эффективна. Следует принять закон об оппозиции и предоставить именно ей действенные полномочия по контролю над системой правоохранительных органов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяны Плачковой в эфире телеканала "Украина 24".

Политик подчеркнула, что новости уходящей недели заставляют снова затронуть эту тему и поговорить об эффективности, точнее - о неэффективности правоохранительной системы нашей страны, которая работает исключительно в интересах власти, покрывает и прикрывает ее действия или бездействие.

"Каждый человек, хоть раз столкнувшийся с необходимостью обращения к правоохранителям, знает - система работает исключительно на власть. На справедливость вряд ли стоит рассчитывать, когда все построено так, что почти каждый страж порядка, тем более с должностью, - свой человек для представителей власти, который покрывает и прикрывает своих. Именно это корень проблемы. И эту цепь нужно разорвать", - отметила она.

Народный депутат подчеркнула, что кроме требования относительно профессионализма и недопустимости назначения случайных людей типа кума, свата, друга или знакомого по "кварталу" правоохранительная система не должна быть в руках власти. Нужен установленный на законодательном уровне механизм, согласно которому полномочия по контролю за деятельностью правоохранительных органов закрепляются за оппозицией.

"Мы должны принять закон об оппозиции и предоставить именно ей весомые полномочия по действенному контролю за правоохранительными органами. Безусловно, мировая практика показывает, что идеальную на 100% правоохранительную систему вряд ли удастся построить, но на том, что она полностью контролируется властью, следует поставить точку", - резюмировала Татьяна Плачкова.