Плачкова: справжня загроза Україні - це спекуляції на темі війни

Суперечливі заяви українських можновладців є головним дестабілізаціним чинником в нашій країні, що негативно впливає на її внутрішньо- та зовнішньополітичні позиції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової в ефірі телеканалу "Live"

"Навіщо владі жонглювати темою війни, то лякаючи суспільство нападом на Україну, то роблячи вигляд, що нічого не відбувається? Адже чим більше представників влади ми чуємо, тим більш суперечливими є їхні заяви. Робиться усе, щоб суспільство просто не розуміло, що відбувається насправді. І ця незрозумілість є значною загрозою як для внутрішньо-, так і для зовнішньополітичних позицій України. Саме вона стає основним дестабілізаційним чинником", - зазначила політик.

Вона наголосила, що скоріш за все, Україна знову стає розмінною монетою у відносинах між ключовим світовими геополітичними гравцями, при чому її інтереси враховуються далеко не в першу чергу.

"Недолуга зовнішня політика та невиваженість у прийнятті рішень нинішніх представників української влади примушують Україну залишатися сам на сам зі справжніми проблемами і роблять її пішаком на міжнародній політичній дошці. Нам кажуть про гідридну війну, але не роблять нічого для встановлення навіть гібридного миру і використовують воєнну загрозу для маніпуляцій суспільним спокоєм", - зазначила вона.

Опозиційний політик підкреслила неприпустимість таких маніпуляцій щодо громадян України та наголосила, що суспільству потрібна об’єктивна інформація щодо реального стану справ і зрозуміла політика, націлена на захист інтересів нашої держави.

"Таке ставлення можновладців до народу неприпустиме. Нам потрібна чесна і правдива інформація про реальний стан справ і об’єднання загальних зусиль задля захисту та зміцнення України", - резюмувала Плачкова.