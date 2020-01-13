Плачкова: изменения в Конституцию о децентрализации - это узурпация власти

Фото: Татьяна Плачков (пресс-служба)

В законопроекте президента об изменениях в Конституцию кроется изменение территориального устройства страны

Изменения в Конституцию о децентрализации - это узурпация власти и создание авторитарного государства. Такое мение на своей странице в Facebook выразила народного депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова, сообщает РБК-Украина.

"В законопроекте президента об изменениях в Конституцию под лозунгом "децентрализации" кроется единственная цель - изменение территориального устройства страны. Власти нужны выгодные результаты местных выборов и абсолютная концентрация всех рычагов влияния в нужных руках", - отметила Плачкова.

В частности, политик считает, что монобольшинство спешит направить этот законопроект в Конституционный Суд именно сейчас, поскольку изменения в Основной закон могут вноситься на двух сессиях парламента, а текущая неделя является последней во второй сессии Верховной Рады Украины.

Татьяна Плачкова подчеркнула, что в предложенном виде президентская законодательная инициатива закладывает основу для создания авторитарного государства.

В свою очередь, "Оппозиционной платформы - За жизнь" предлагает иной путь к децентрализации.

"Децентрализация должна начинаться уже на этапе работы над изменениями в Конституцию. Это должно стать общим делом для всех: и для президента, и для парламента, и для местных громад. Режим "зеленого ксерокса" для этого не подходит", – отметила она.

Политик считает, что в президентском законопроекте содержатся серьёзные риски для местного самоуправления.

"Давление на них планируется осуществлять через полностью подконтрольных президенту и Кабмину префектов, в руках которых сосредотачивается исполнительная власть и государственный контроль. Префект будет иметь возможность влиять на органы местного самоуправления путем вмешательства в их действия и решения. Кроме того, изменение границ, наименование и переименование громад президент предлагает проводить, не учитывая мнение жителей, как было раньше, а просто узнав, что они думают по этому поводу. Это угроза для местной демократии, которая устраняет громады от решения вопросов местного значения", - добавила Плачкова.

По ее мнению, реформа децентрализации превращается в фарс и инструмент узурпации власти.

"Этого допустить нельзя! Необходимо обеспечить стабильность органов местного самоуправления. Для этого надо переходить к прямым выборам на ключевые посты в местной власти. Люди должны иметь право выбирать региональных руководителей, а также судей и руководителей муниципальной полиции", – подытожила Татьяна Плачкова.