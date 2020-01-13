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Плачкова: зміни до Конституції про децентралізацію - це узурпація влади

Новини » Політика     13.01.2020 - 21:29
Плачкова: зміни до Конституції про децентралізацію - це узурпація влади
Фото: Тетяна Плачков (прес-служба)

В законопроекті президента про зміни до Конституції криється зміна територіального устрою країни

Зміни до Конституції про децентралізацію - це узурпація влади та створення авторитарноъ держави. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловила народний депутат від "Опозиційноъ платформи - За життя" Тетяна Плачкова, повідомляє РБК-Україна.

"У законопроекті президента про зміни в Конституцію під гаслом" децентралізації "криється єдина мета - зміна територіального устрою країни. Владі потрібні вигідні результати місцевих виборів і абсолютна концентрація всіх важелів впливу в потрібних руках", - зазначила Плачкова.

Зокрема, політик вважає, що монобільшість поспішає направити цей законопроект до Конституційного Суду саме зараз, оскільки зміни в Основний закон можуть бути внесені на двох сесіях парламенту, а поточний тиждень є останньою в другій сесії Верховної ради України.

Тетяна Плачкова підкреслила, що в запропонованому вигляді президентська законодавча ініціатива закладає основу для створення авторитарної держави.

У свою чергу, "Опозиційна платформа - За життя" пропонує інший шлях до децентралізації.

"Децентралізація повинна починатися вже на етапі роботи над змінами до Конституції. Це повинно стати спільною справою для всіх: і для президента, і для парламенту, і для місцевих громад. Режим "зеленого ксерокса" для цього не підходить", - зазначила вона.

Політик вважає, що в президентському законопроекті містяться серйозні ризики для місцевого самоврядування.

"Тиск на них планується здійснювати через повністю підконтрольних президенту та Кабміну префектів, в руках яких зосереджується виконавча влада і державний контроль. Префект матиме можливість впливати на органи місцевого самоврядування шляхом втручання в їх дії і рішення. Крім того, зміна меж, найменування і перейменування громад президент пропонує проводити, не враховуючи думку мешканців, як було раніше, а просто дізнавшись, що вони думають з цього приводу. Це загроза для місцевої демократії, яка усуває громади від вирішення питань місцевого значення", - додала Плачкова.

На її думку, реформа децентралізації перетворюється на фарс та інструмент узурпації влади.

"Цього допустити не можна! Необхідно забезпечити стабільність органів місцевого самоврядування. Для цього треба переходити до прямих виборів на ключові посадина місцях. Люди повинні мати право вибирати регіональних керівників, а також суддів і керівників муніципальної поліції", - підсумувала Тетяна Плачкова.

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