Плачкова: давление на свободу слова становится государственной политикой "зеленой" команды

Фото: Татьяна Плачкова (пресс-служба)

Плачкова прокомментировала заявление нардепа от "Слуги народа" о необходимости "приглушить" в Украине свободу слова

Давление на свободу слова становится государственной политикой "зеленой" команды. Такое мнение выразила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова, комментируя заявление представителей фракции "Слуга народа" о необходимости "приглушить" в Украине свободу слова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

Политик подчеркнула, что подобные предложения уже не впервые звучат из уст человека от власти. Сначала им не нужны были СМИ, теперь они хотят, чтобы украинцы фильтровали свою речь из уважения к "институту президентства".

"Безусловно, это - государственная политика. "Зеленая" демократия, большинство из которой составляют бывшие медийщики-оппозиционеры, просто поражает своим цинизмом. Удивительно, как место сидения определяет точку зрения", - отметила Плачкова.

Она также напомнила, что борьба со свободой слова, усиленная давлением на оппозиционные телеканалы, происходит во время жесточайшего введения рынка земли - вопреки желанию украинцев. При этом, по данным социологии, уровень доверия украинцев к провластной партии и президенту снизился более чем на 20%.

"Вчерашние оппозиционеры, а сегодня - господа из монобольшинства, не боитесь? Ведь общественное мнение уже и без того фильтрует ваш рейтинг вместе с рейтингом "института президенства". И ваша "приглушенная свобода слова" может обернуться против вас", - резюмировала Плачкова.