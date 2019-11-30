Плачкова: тиск на свободу слова стає державною політикою "зеленої" команди

Фото: Тетяна Плачкова (прес-служба)

Плачкова прокоментувала заяву нардепа від "Слуги народу" про необхідність "приглушити" в Україні свободу слова

Тиск на свободу слова стає державною політикою "зеленої" команди. Таку думку висловила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова, коментуючи заяву представників фракції "Слуга народу" про необхідність "приглушити" в Україні свободу слова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.

Політик підкреслила, що подібні пропозиції вже не вперше звучать з вуст людини від влади. Спочатку їм не потрібні були ЗМІ, тепер вони хочуть, щоб українці фільтрували свою промову з поваги до "інституту президентства".

"Безумовно, це - державна політика. "Зелена" демократія, більшість якої складають колишні медійники-опозиціонери, просто вражає своїм цинізмом. Дивно, як місце сидіння визначає точку зору", - зазначила Плачкова.

Вона також нагадала, що боротьба зі свободою слова, посилена тиском на опозиційні телеканали, відбувається під час найжорстокішого запровадження ринку землі - всупереч бажанню українців. При цьому, за даними соціології, рівень довіри українців до провладної партії та президента знизився більш ніж на 20%.

"Вчорашні опозиціонери, а сьогодні - пани з монобільшості, не боїтеся? Адже громадська думка вже і без того фільтрує ваш рейтинг разом з рейтингом "інституту президентства". І ваша "приглушена свобода слова" може обернутися проти вас", - резюмувала Плачкова.