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Плачкова: чітка позиція на шляху до миру відкриє для України вікно можливостей

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 16:38
Плачкова: чітка позиція на шляху до миру відкриє для України вікно можливостей Фото: народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяна Плачкова (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Важка економічна та політична ситуація, в якій перебуває Україна, може стати для неї вікном можливостей, якщо офіційна позиція щодо встановлення миру буде чіткою та конкретною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, вона наголосила, що Україна врешті-решт має визначитись із чіткою позицією щодо Мінських угод, на виконанні яких наполягає кожна сторона переговорних процесів, та запропонувати свою дорожню карту на шляху до миру. А головне - дотримуватися її.

"Це дозволить нашій країні повернути свою суб'єктність не лише у вирішенні конфлікту на Донбасі, а й утвердитися на геополітичній арені", - наголосила політик.

Плачкова підкреслила, що продовження владою політики нав'язування штампів та визначення "червоних ліній" тільки цементуватиме конфлікт на Донбасі і видалятиме перспективи його мирного врегулювання. На її переконання, єдиним вікном можливостей для України є мудрий та зрозумілий дипломатичний шлях із дотриманням нашою країною взятих на себе зобов'язань.

"Поки ж влада продовжуватиме нав'язувати штампи, окреслювати "червоні лінії" та йти на поводу у тих, хто виключно на військовій риториці будує свою політичну кар'єру, війна не завершиться, а шанси на повернення непідконтрольних територій та довіри людей, які на них живуть, зменшуватимуться", - переконана політик. - Мудрий і зрозумілий дипломатичний шлях із дотриманням Україною взятих на себе зобов'язань буде однаково вигідний усім країнам, а головне - по-справжньому захистить її інтереси та зміцнить міжнародні позиції".

Як повідомлялося, раніше Плачкова заявляла, що на тлі галопуючого зростання тарифів та стрімкого зниження запасів газу в українських сховищах дедалі реальнішою для України стає загроза залишитися без тепла у розпал опалювального сезону, тому підхід до вирішення газових проблем треба змінювати.

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Опозиційна платформа За життя
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