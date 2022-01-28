Плачкова: чітка позиція на шляху до миру відкриє для України вікно можливостей

Важка економічна та політична ситуація, в якій перебуває Україна, може стати для неї вікном можливостей, якщо офіційна позиція щодо встановлення миру буде чіткою та конкретною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяни Плачкової в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, вона наголосила, що Україна врешті-решт має визначитись із чіткою позицією щодо Мінських угод, на виконанні яких наполягає кожна сторона переговорних процесів, та запропонувати свою дорожню карту на шляху до миру. А головне - дотримуватися її.

"Це дозволить нашій країні повернути свою суб'єктність не лише у вирішенні конфлікту на Донбасі, а й утвердитися на геополітичній арені", - наголосила політик.

Плачкова підкреслила, що продовження владою політики нав'язування штампів та визначення "червоних ліній" тільки цементуватиме конфлікт на Донбасі і видалятиме перспективи його мирного врегулювання. На її переконання, єдиним вікном можливостей для України є мудрий та зрозумілий дипломатичний шлях із дотриманням нашою країною взятих на себе зобов'язань.

"Поки ж влада продовжуватиме нав'язувати штампи, окреслювати "червоні лінії" та йти на поводу у тих, хто виключно на військовій риториці будує свою політичну кар'єру, війна не завершиться, а шанси на повернення непідконтрольних територій та довіри людей, які на них живуть, зменшуватимуться", - переконана політик. - Мудрий і зрозумілий дипломатичний шлях із дотриманням Україною взятих на себе зобов'язань буде однаково вигідний усім країнам, а головне - по-справжньому захистить її інтереси та зміцнить міжнародні позиції".