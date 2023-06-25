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На півночі та в центрі України оголошено повітряну тривогу

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Неділя 25 червня 2023 23:19
На півночі та в центрі України оголошено повітряну тривогу Фото: у північних областях України оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та низці північних областей України оголошено повітряну тривогу сьогодні пізно ввечері, 25 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

"Київська, Чернігівська, Черкаська області – ракетна небезпека! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

На півночі та в центрі України оголошено повітряну тривогу

У КМВА попередили про ракетну небезпеку

"Ракетна небезпека для столиці! Перебуваєте в укриттях до завершення повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні КМВА.

Жителів Черкаської та Полтавської областей закликали залишатися у укриттях

У Повітряних силах ЗСУ мешканцям Черкаської та Полтавської областей рекомендують залишатися у укриттях.

"Черкаська, Полтавська області – залишайтесь в укритті", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нічні ракетні атаки на Україну

Російські війська останніми місяцями частіше атакують мирні міста України. Лише вночі 24 червня окупанти випустили понад 50 ракет різних типів та два дрони-камікадзе. Зокрема, ворог атакував Україну 40 ракетами Х-101/Х-555 із Каспійського моря, 9 ракетами Х-22. Також росіяни запустили дві ракети "Калібр" із Чорного моря. Сили ППО збили 41 ракету і два ударні безпілотники.

Через падіння уламків ракети у Києві пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі. За попередньою інформацією, в результаті атаки троє людей загинули, 8 травмовано. Також окупанти атакували приватний сектор Дніпра та випустили ракети С-300 по Харкову.

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