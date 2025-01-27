"Північні потоки" слід демонтувати, постачання газу з РФ не має відновитися, - Дуда
Постачання російського газу до Європи не можна відновлювати навіть коли України та РФ досягнуть мирної угоди. Газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" мають бути демонтовані.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю BBC.
Дуда висловив сподівання, що європейські лідери "винесуть уроки з російської агресії проти України" й що вони "проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати постачання газу цим газопроводом".
За його словами, це означатиме, що такі країни як Німеччина не піддадуться спокусі відновити постачання газу з РФ, щоб підтримати власну економіку.
"Я вважаю, що газопроводи "Північний потік" мають бути демонтовані. Цей трубопровід становить дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи. Це загроза з точки зору енергетики, з точки зору військової. Але також це величезна економічна загроза, тому що це означає домінування Росії над Європою в економічному сенсі", - зазначив президент Польщі.
Україна припинила транзит російського газу
Нагадаємо, Україна відмовилася продовжувати транзит російського газу до Європи після 1 січня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може транспортувати газ до країн ЄС, але за умови, що газ не буде російським.
Це рішення обурило Угорщину та Словаччину.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо навіть пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на відмову від транзиту газу.
Водночас іншим країнам ЄС зупинка транзиту Україною російського газу не створила проблем.
Детально про те, що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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