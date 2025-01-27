"Північні потоки" слід демонтувати, постачання газу з РФ не має відновитися, - Дуда

Постачання російського газу до Європи не можна відновлювати навіть коли України та РФ досягнуть мирної угоди. Газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" мають бути демонтовані.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю BBC .

Дуда висловив сподівання, що європейські лідери "винесуть уроки з російської агресії проти України" й що вони "проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати постачання газу цим газопроводом".

За його словами, це означатиме, що такі країни як Німеччина не піддадуться спокусі відновити постачання газу з РФ, щоб підтримати власну економіку.

"Я вважаю, що газопроводи "Північний потік" мають бути демонтовані. Цей трубопровід становить дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи. Це загроза з точки зору енергетики, з точки зору військової. Але також це величезна економічна загроза, тому що це означає домінування Росії над Європою в економічному сенсі", - зазначив президент Польщі.