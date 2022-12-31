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Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря

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Субота 31 грудня 2022 20:46
Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря Ілюстративне фото: Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети у бік Японського моря.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap, про це заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Там наголосили, що це вже друга подібна провокація військових КНДР за останні два дні.

При цьому видання зазначає, що такі дії з боку Північної Кореї можуть бути демонстрацією вогневої міці у відповідь на випробувальний запуск твердопаливної Сеулом космічної ракети в п'ятницю, 30 грудня.

Нагадаємо, Північна Корея запустила відразу три балістичні ракети малої дальності в Японське море 31 грудня.

Також ми писали, що безпілотники КНДР у понеділок, 26 грудня, вторглися у повітряний простір Південної Кореї.

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