На півдні України та в Азовському морі зафіксували російську ППО, - аналітики

Аналітики зафіксували радіолокаційна активність на тимчасового окупованих територіях України. Ймовірно, це може свідчити про розміщення російських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Брейді Афріка в Twitter.

Зафіксовані на знімку лінії, ймовірно, можуть бути ознаками роботи радарів російських систем ППО.

Дослідник опублікував знімок, зроблений супутниками з радаром з синтезованою апертурою (SAR). Такі супутники фіксують випромінювання радіохвиль. Аналітик пояснює, що цей принцип схожий на те, як кажани використовують ехолот, аби бачити у темряві.

Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що російські окупанти на півдні України почали більше запускати керовані авіаційні бомби.

Аналітики ISW зазначають, що російські війська перегруповуються на півдні України, остерігаючись контрнаступу ЗСУ.

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