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На півдні України штормовий вітер. Чи є загроза атаки дронів: відповідь Гуменюк

Ілюстративне фото: в ОК "Південь" розповіли, чи є загроза атаки дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни гіпотетично можуть сьогодні, 28 січня, запустити дрони-камікадзе по Україні, незважаючи на штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"В принципі запуски дронів гіпотетично можливі. Але поривчастий вітер і та штормова погода, яка сьогодні вирує на півдні, грає на бік України. Гіпотетично дрони можуть запускати під ніч", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч проти 26 січня росіяни запустили іранські дрони-камікадзе по Україні. Усі 24 "Шахеда" були збиті.

Також ми писали, що в Україну прибули 6 систем протидії ворожим безпілотникам, яких називають "Ловці "Шахедів".

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