UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півдні України росіяни поширили інструкції, за якими планують провести "вибори"

Фото: у Херсонській області росіяни хочуть провести вибори (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни поширили інструкції щодо проведення "виборів" на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, на окупованій частині Херсонської області вже було поширено інструкції щодо роботи виборчих комісій на вересень.

"З огляду людини, що пройшла не одні вибори що скажу - мрія "карсельника". Можна проголосувати по всім документам одразу. Дивно, що квитанцію за комунальні послуги не визнали достатнім документом. Чекаємо на окупованих територіях явку на мільйони та 105 відсотків за "Єдину Росію", - написав Андрющенко.

Фото: інструкція росіян (t.me/andriyshTime)

"Вибори" на окупованих територіях

Варто зазначити, що 10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також путінський режим планує провести "вибори" на окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонокупантиВійна Росії проти України