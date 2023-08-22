На півдні України росіяни поширили інструкції, за якими планують провести "вибори"

За його словами, на окупованій частині Херсонської області вже було поширено інструкції щодо роботи виборчих комісій на вересень.

"З огляду людини, що пройшла не одні вибори що скажу - мрія "карсельника". Можна проголосувати по всім документам одразу. Дивно, що квитанцію за комунальні послуги не визнали достатнім документом. Чекаємо на окупованих територіях явку на мільйони та 105 відсотків за "Єдину Росію", - написав Андрющенко.

Фото: інструкція росіян (t.me/andriyshTime)

"Вибори" на окупованих територіях

Варто зазначити, що 10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також путінський режим планує провести "вибори" на окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у Росії.

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