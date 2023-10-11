На півдні України за добу розмінували понад 150 гектарів звільнених територій

Підрозділи з розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій за минулу добу розмінували 168,234 га території у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

За даними відомства, протягом минулої доби сапери ДСНС України знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Херсонської області.

Зокрема було перевірено:

168,234 га території;

1,079 км ЛЕП;

1 домогосподарство.

Варто нагадати, що повертаючись на деокуповані території необхідно бути обачними та обережними.

"Якщо ви виявили підозрілий предмет, ні в якому разі не торкайтесь його - це може призвести до травматизму та смертельного випадку! У разі виявлення ВНП телефонуйте за номером 101", - сказано у повідомленні.

Розмінування України

Через російське вторгнення та активні бойові дії Україна є найбільш замінованою країною у світі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд започаткував нову державну політику з гуманітарного розмінування та закликав інші країни допомогти у цій сфері.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.

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