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На юге Украины за сутки разминировали более 150 гектаров освобожденных территорий

Среда 11 октября 2023 21:34
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На юге Украины за сутки разминировали более 150 гектаров освобожденных территорий Иллюстративное фото: на юге Украины за сутки разминировали более 150 гектаров освобожденных территорий (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подразделения по разминированию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за минувшие сутки разминировали 168,234 га территории в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

По данным ведомства, за прошедшие сутки саперы ГСЧС Украины обезвредили 67 взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях Херсонской области.

В частности, было проверено:

  • 168,234 га территории;
  • 1,079 км ЛЭП;
  • 1 домохозяйство.

Следует напомнить, что, возвращаясь на деоккупированные территории, необходимо быть осмотрительными и осторожными.

"Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь к нему - это может привести к травматизму и смертельному случаю! В случае обнаружения ВНП звоните по номеру 101", - сказано в сообщении.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения и активных боевых действий Украина является наиболее заминированной страной в мире. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что правительство положило начало новойгосударственной политике по гуманитарному разминированию и призвал другие страны помочь в этой сфере.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

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Херсон ГСЧС Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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